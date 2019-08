Lucha greco va por sus primeras medallas

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – Los luchadores Gabriel Rosillo e Ismael Borrero, lograron clasificar para la discusión del oro, tras vencer en sus respectivos combates de semifinales en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Rosillo, de 97 kilogramos, derrotó al dominicano José Arias por marcador de 8 a 0, mientras que en la división de 67 kilos, el campeón olímpico en Londres 2012, Ismael Borrero, hizo lo propio contra el estadounidense Elis Coleman.

Borrero discutirá el metal dorado contra el venezolano Shalom Villegas y Rosillo lo hará ante el representante de Estados Unidos Tracy Hanckoc, en ambos combates los nuestros parten como favoritos.

También vieron actividad en la lucha las divisiones de 77 y 89 kilogramos, donde los cubanos Yosvany Peña y Daniel Gregorich cayeron en semifinales e irán por el bronce.

