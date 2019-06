Los gallos a un paso de la corona

Con un efectivo relevo de José Félix Castillo, los Pollones espirituanos vencieron 7 por 5 a los Elefantes cienfuegueros, y se pusieron a un triunfo de obtener el cetro de la VI Serie Nacional de Béisbol sub 23 años.

La tropa del mentor Eriel Sánchez decidió el juego en el tercer inning, con ofensiva del 5 hits, incluido jonrón de 2 carreras conectado por el tercer bate Geysel Cepeda frente a los envíos del abridor y perdedor Luis Serpa.

El mejor madero en ristre por los espirituanos fue el torpedero y segundo bate José Fonte, quien se fue de 5-3 con un remolque hacia el plato.

Sancti Spíritus utilizó a tres lanzadores contra la fuerte tanda de Cienfuegos, que les conectó la friolera cifra de 13 imparables, pero el segundo relevista y cerrador del juego, José Félix Castillo, lanzó cuatro entradas al compás de 2 hits y 3 ponches, para salvar el partido.

