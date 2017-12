Los alazanes van por más

Granma, Cuba.- Clasificar a los Play Off de la Serie Nacional de Béisbol, era el objetivo de Los Alazanes, afirmó en Bayamo, el director del conjunto Carlos Martí, y que lucharán por retener el título alcanzado el 22 de Enero del pasado año.

Tras el recibimiento popular del equipo frente a la sede del Comité provincial del Partido, Martí Santos, significó que lo darán todo en el terreno desde el cuatro de Enero, frente a Matanzas en el Victoria de Girón.

Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, afirmó que con su actuación, Los Alazanes, motivan al pueblo del territorio a festejar por todo lo alto el aniversario 59 del triunfo de la Revolución.

Hernández, significó que el béisbol es pasión para los granmenses comprometidos a enfrentar con mayor impetú y entrega el próximo año, cuando se cumplirá el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas libertarias.



