Loable actuación de canoístas cubanos en Copa del Mundo

La Habana, Cuba. – Las cuatro embarcaciones cubanas activas este viernes en la Copa del Mundo de Canotaje en Poznan, Polonia, accedieron a sus finales, liderados por la dupla de Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge en los mil metros.

Dayán cumplió en el torneo individual a igual distancia, acompañado por el talentoso José Ramón Pelier, así como la pareja femenina de Mayvihanet Borges y Liliana Naranjo que sorprendió al avanzar a la disputa de medallas en los 500 metros.

Por otra parte la selección cubana quedó lejos de sus propósitos en la Copa Panamericana de Voleibol entre menores de 18 años, decepcionando frente a las chilenas en cuartos de final.

Las antillanas perdieron sorpresivamente 3 sets por uno sentenciadas por cometer 21 errores más que sus rivales, y despidieron sus ambiciones de acceder al Campeonato Mundial de la categoría

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.