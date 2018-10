Llegó delegación olímpica cubana a Argentina

La delegación cubana que participará en los III Juegos Olímpicos de la Juventud ya está en Buenos Aires, en espera del evento que comenzará el próximo sábado, con la participación de más de 4 mil atletas.

La comitiva de 19 atletas arribó este miércoles a la sede, que acoge a jóvenes entre 14 y 18 años de edad de más de 200 países.

Rafael Rubio, entrenador cubano de judo, confirmó la funcionabilidad y facilidades de la villa deportiva, conformada por numerosos departamentos y edificaciones; donde nuestros deportistas estarán junto a los de Turquía e Islas Mauricio.

La inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud será el sábado en horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina; y por primera vez habrá una apertura en una zona de acceso libre como concepto novedoso de inclusión y participación gratuita de todo el público.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.