Llegará el videoarbitraje a liga de campeones de Europa

El videoarbitraje será protagonista de la Liga de Campeones del fútbol europeo a partir de la próxima campaña, informó este viernes el presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, Aleksander Ceferin.

El directivo explicó que ‘el plan es introducir la tecnología desde la Supercopa 2019 en adelante, y luego en la Liga de Campeones.

Por otra parte, no quiso confirmar que su implementación podría llegar en el torneo de clubes más importante del planeta de este año durante la fase de eliminación directa, aunque no descartó la posibilidad por completo.

El videoarbitraje hizo su primera aparición en una competición oficial en la Copa Confederaciones de 2017 y luego se expandió a varias ligas hasta que en el Mundial de Rusia tuvo su cúspide, sin embargo, su uso no ha estado exento de polémicas en varios campeonatos.

