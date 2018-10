Llega hoy el cuarto clasificado directo en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Sancti Spíritus ganó la octava plaza de supervivencia, última para el repechaje, tras vencer a Cienfuegos 6 carreras por 5 en diez innings, éxito al aval de Yamichel Pérez con jonrón de Luis Daniel Serrano y batazo decisivo de Frederich Cepeda.

Ese resultado despidió a la Isla de la Juventud de la porfia, aun cuando dominó a Matanzas 4 por 3 con triunfo para Miguel Ángel Lastra, uno de los hombres interesantes en pos de la selección de refuerzos.

Hoy seguirá la recuperación de partidos pendientes, con 3 juegos, el más influyente es el de Villa Clara y Matanzas, que de favorecer a los del centro les daría el cuarto lugar, último directo a la próxima fase; de perder, Industriales está al acecho.

No solo los Industriales preocupan a los villaclareños, pues los Huracanes tienen opciones y su primer objetivo es dominar a Sancti Spíritus; además hoy Santiago de Cuba busca derrotar a Cienfuegos, juego con incidencia en los cruces de comodines.

