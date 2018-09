Listos judocas cubanos para difícil Mundial en Bakú

Los diez judocas cubanos que participarán del 20 al 27 próximos en el Campeonato Mundial de Bakú, capital de Azerbiján, están listos para enfrentar el difícil reto del certamen, para el que se inscribieron 129 países.

Luego de una base de entrenamiento en Hungría, los pupilos de Julio Alderete y Félix Portuondo ultiman detalles en la espera de los resultados del congresillo técnico, mañana, con la mirilla puesta en los puntos que reparte la lid para Tokio 2020.

En esa reunión se oficializará el pareo de cada una de las 14divisiones en ambos sexos, teniendo en cuenta la ubicación de cada judoca en el ranking mundial, así como del torneo por equipos mixto.

La primera cubana en subir al tatami será Melissa Hurtado, en los 48 kilogramos, en una jornada que incluye los 60 kilos, división en la cual no habrá presencia de ningún cubano.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.