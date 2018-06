Listos equipos Cuba de béisbol

La Dirección Nacional de Béisbol anunció este viernes los equipos nacionales que asistirán a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y al torneo de Haarlem, en Holanda, ambos en el mes de julio.

A la cita regional en Barranquilla, bajo la dirección de Carlos Martí, asistirán 10 lanzadores, 3 receptores,8 jugadores de cuadro y solo 3 jardineros, aunque Yurisbel Gracial pudiera asumir tal función.

Los defensores de las praderas serán Frederich Cepeda, Roel Santos y Yoelkis Céspedes; el cuadro lo completan Guillermo Avilés, Yordanis Samón, Carlos Benítez, Juan Carlos Torriente, Yordan Manduley, Raúl González y Alexander Ayala.

Yosvany Alarcón, Yulexis La Rosa y Frank Camilo Morejón son los receptores; los pitchers Freddy Asiel Álvarez, Alain Sánchez, Yoanni Yera, Yariel Rodríguez, Vladimir García y Lázaro Blanco, junto a Bladimir Baños, Ulfrido García, Erlis Casanova y Raidel Martínez.

En Holanda también se buscará el título

Al igual que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la selección cubana también buscará el primer lugar en la Semana Beisbolera de Haarlem, en Holanda, prevista del 15 al 24 de julio.

El director Víctor Figueroa dispondrá de Franklin Aballe y Andy Cosme como receptores, mientras que en el cuadro jugarán Yasiel Santoya, Sergio Barthelemy, Lázaro Cedeño, Aníbal Medina, Dainier Gálvez, Orlando Acebey y Jorge Alomá.

Como lanzadores viajarán a Holanda los experimentados Yosvany Torres, José Ángel García, Yudiel Rodríguez, Leandro Martínez y Dachel Duquesne, junto a Roy Hernández, Carlos Font y Alejandro Meneses.

Los jardineros serán Ariel Sánchez, Jorge Yhonson, Robert Luis Delgado y Eduardo Blanco; entre los excluidos de ambas nóminas resaltan los pitchers Misael Villa, Yosbel Zulueta, Frank Luis Medina y Josimar Cousín.

