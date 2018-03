Todo listo para Serie Beisbolera de desarrollo

La Habana, Cuba.- Elevar la calidad técnico-táctica de los jóvenes talentos cubanos del béisbol será misión renovada desde el próximo domingo cuando inicie la Serie Nacional para menores de 23 años.

En La Habana se desarrolló el Congresillo Técnico del certamen, donde la Dirección Nacional y los entrenadores de las 16 selecciones provinciales concretaron detalles del reglamento, y se especificó que Vertientes será la sede en Camagüey debido a reparaciones en el estadio Cándido González.

Cerca de 20 peloteros no participarán en el torneo sub 23 pues compiten en la Serie de Preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un matiz que pondrá deudas en el ámbito competitivo pero coincide con el objetivo general de la Comisión.

Desde la próxima semana llegará esta oportunidad de ver en desarrollo a los más cercanos prospectos del béisbol cubano.



