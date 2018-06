Todo listo para la Copa Gelabert de fútbol Sala

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

El próximo 26 de junio comenzará la Copa de Fútbol Sala Jorge Gelabert, que tendrá por escenario a la Sala Kid Chocolate, en La Habana.

Ocho conjuntos intentarán levantar el trofeo, La Habana, campeón del pasado año, así­ como Industriales, Juveniles, y Olimpiakos, que representarán al territorio capitalino, mientras que Pinar del Río, Ciego de Ávila, Isla de la Juventud y Granma pugnarán en rol de visitantes.

El evento estará dividido en dos grupos, de los cuales avanzarán a la semifinal las dos nóminas con mejor acumulado. La Gran Final está pactada para el día 30 de junio.

Como cada año, la lid servirá de preparación para la Liga Nacional a celebrarse en La Habana el próximo mes de agosto, y rendirá tributo al destacado periodista de la emisora COCO, Jorge Gelabert Pérez, pilar de la expansión del Fútbol Sala en Cuba.

Calendario Competitivo

26 de junio

Grupo B

Olimpiakos vs Granma( 2:00 PM)

Industriales vs Isla de la Juventud (4:00 PM)

Grupo A

La Habana vs Ciego de Ávila (3:00 PM)

Pinar del Río vs Juveniles (5:00 PM)

27 de junio

Grupo B

Olimpiakos vs Isla de la Juventud (2:00 PM)

Industriales vs Granma (3:00 PM)

Grupo A

La Habana vs Pinar del Rí­o (4:00 PM)

Ciego de Ávila vs Juveniles (5:00 PM)

28 de junio

Grupo A

Pinar del Rí­o vs Ciego de Ávila (2:00 PM)

La Habana vs Juveniles (5:00 PM)

Grupo B

Granma vs Isla de la Juventud (3:00 PM)

Industriales vs Olimpiakos (4:00 PM)

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.