Listo estadio Capitán San Luis para Juego de las Estrellas

Pinar del Río, Cuba. – Unos qunientos estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Ormani Arenado de Pinar del Río, tendrán a su cargo los momentos inaugurales del Juego de las Estrellas que durante sábado y domingo tendrá lugar en el vueltabajero estadio Capitán San Luis.

Pedro Quintana, subdirector de Cultura Física de la Dirección de Deportes dijo que los instantes de apertura, guardan relación con el desafío de los veteranos y la actuación de los peloteros seleccionados por Occidente y Oriente.

Agregó que las autoridades pinareñas multiplican sus esfuerzos para convertir al Juego de las Estrellas en un espectáculo digno del pueblo de Cuba y de homenaje a los eternos Comandantes Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara.

En tanto Osmín Valdés, jefe de inversiones confirmó que el estadio Capitán San Luis se transforma e incluye ubicar nuevas gigantografías y mantenimientos generales.

