Lista Pyongyang para acoger preparación de deportistas cubanos a Tokio

Una fuente del ministerio de deportes de la República Popular Democrática de Corea afirmó que el país puede acoger a deportistas cubanos que clasifiquen para las Olimpiadas de Tokio 2020.

El dirigente de asuntos internacionales del Ministerio del Deporte de esa nación asiática, Rinam Chol, aseguró que para ese fin están listas todas las instalaciones de la capitalina Villa Deportiva.

Chol precisó que la zona que ponen a disposición de los deportistas de Cuba ocupa un área de decenas de kilómetros cuadrados de extensión y posee cerca de una veintena de modernas instalaciones destinadas a la práctica del deporte.

El dirigente deportivo norcoreano subrayó que en las instalaciones para entrenamientos y competiciones existen condiciones de alojamiento y alimentación internacional adecuadas para deportistas, entrenadores y otros acompañantes de los atletas

