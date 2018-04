Lisandra Ordaz primera cubana maestra internacional de ajedrez

La ajedrecista Lisandra Ordaz fue confirmada como la primera cubana graduada de Maestro Internacional entre hombres, luego de las sesiones de la Junta Presidencial de la Federación Internacional, en Minsk, Bielorrusia.

La también Gran Maestra entre mujeres completó en octubre último el único requisito que necesitaba para merecer su nuevo título, al superar los 2 400 puntos Elo en la lid Don Modesto Castellón.

La primera norma para mejorar su rango la consiguió en el Memorial Capablanca de hace ocho años, luego sumó la del Abierto de Panamá de 2011 y las redondeó con la lograda en el torneo Carlos Torre de 2013.

De hermoso regalo calificó su nuevo título la pinareña de 29 años, que en septiembre liderará el equipo olímpico femenino en Butami, Georgia, y en apenas unas semanas jugará en el Memorial Capablanca, en La Habana.

(Por Raiko Martín)

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.