Lisandra Ordaz no marcha lejos en batalla de velocidad

Arabia Saudita.- La cubana Lisandra Ordaz busca hoy extender su buena presentación en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz, luego de sus loables resultados este martes en la Primera fecha del evento con sede en Arabia Saudita.

Ayer Lisandra acumuló UN triunfo, tres divisiones y un revés, para marcar una gran actuación en su inicio en lides de alto nivel dentro de esta modalidad, siempre ante rivales que le aventajaron como mínimo por 70 puntos Elo, incluida la excampeona mundial Antoaneta Stefanova.

Hoy se realizan las rondas de la seis a la diez, y Lisandra tiene como primera contrincante a una representante de Mongolia, de elevado nivel; la justa femenina la encabeza la china Wenju Ju.

El Mundial de partidas rápidas finaliza mañana con otras cinco rondas, mientras que viernes y sábado transcurrirá el certamen de la modalidad Blitz, o Relámpago.

