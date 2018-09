Leones y Cachorros pisan fuerte en pos de la clasificación

Con sus respectivos triunfos este viernes, los conjuntos de Industriales y Holguín dieron un firme paso en pos de la clasificación directa para la venidera fase de la Serie Nacional de Béisbol, liderada por Ciego de Ávila.

En el estadio Latinoamericano, los Leones jugaron pésimamente a la defensa, ya que cometieron cuatro errores bien costosos, pero nuevamente su ofensiva dio la cara y pegaron tres cuadrangulares en solitario, para imponerse diez a nueve al subcampeón nacional Las Tunas.

Los jonrones del elenco Azul capitalino fueron de Yosvani Peñalver, Rudy Reyes y Wilfredo Aroche, quien devino mejor con el madero en ristre, al conectar tres imparables en cuatro veces al bate, válidos para impulsar cuatro carreras.

Los Leñadores dieron 15 hits, pero dejaron muchos corredores en circulación y sus lanzadores otorgaron ocho boletos.

