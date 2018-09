A las puertas evento de Cubamotricidad

Delegados de más de 40 países han confirmado su presencia en el Congreso Internacional Cubamotricidad 2018, que sesionará durante la última decena de octubre próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Belkys Suárez, metodóloga de la vicepresidencia de Cultura Física, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), dijo que ya se han registrado más de un centenar de trabajos de autores foráneos y nacionales.

Agregó que en el Congreso Internacional Cubamotricidad, participará un grupo de especialistas que desarrollan el proceso de inclusión en las actividades con niños desde edades tempranas, mientras otros mostrarán las experiencias acumuladas en la Isla.

La funcionaria destacó que el programa del evento tiene incluido cursos precongreso, visitas especiales, conferencias magistrales y talleres, estos últimos relacionados con la Educación Física inclusiva.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.