Lanzador Góngora vive su etapa consagratoria con los Leñadores

Tras integrar la nómina de los Toros de Camagüey durante 8 años, Dariel Góngora vive la etapa de su consagración con los Leñadores de Las Tunas, que lo escogieron como refuerzo para esta segunda etapa de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Góngora lleva seis victorias con el conjunto oriental, igual cantidad a la que obtuvo en la primera fase con el equipo agramontino, lo cual lo ha convertido en máximo ganador en la actual campaña, con 12 victorias.

Sobre sus principales armas empleadas para alcanzar la docena de triunfos, Góngora explicó que su fortaleza está en el control de los lanzamientos, la curva y un cambio de velocidad que ha ido incorporando a su repertorio.

El zurdo camagüeyano significó que al principio de estar con Las Tunas lo emplearon de relevista por necesidad, ante una lesión sufrida por el pitcher previsto para esa función.

