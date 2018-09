Lanzador cubano deseoso por llegar a su tierra

Estaba deseoso por llegar y lanzar , dijo en Santiago de Cuba, Ulfrido García, tras regresar de la Liga Italiana de Béisbol al montículo santiaguero y obtener este miércoles el triunfo sobre Holguín que subió a las Avispas al segundo lugar de la Serie Nacional.

Comentó que los compañeros le dieron una gran acogida, está muy contento por incorporarse al esfuerzo y al éxito del equipo, y que a partir de ahora el objetivo es mantener el buen ritmo del elenco y trabajar para aportar victorias en pos de la clasificación a la segunda fase.

Aunque presenta balance de 34 victorias y 44 derrotas en la peor época de las selecciones rojinegras, García acumula ya 299 ponches en 6 Series Nacionales.

En el regreso al torneo élite cubano, permitió el primer imparable en el sexto capítulo y dio 7 ponches en igual cantidad de episodios.

