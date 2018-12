La pelota al día

Culminaron las penúltimas subseries de la agenda regular y los juegos de este miércoles prorrogaron la lucha en la frontera de la clasificación.

Por tercera jornada consecutiva varió el dominio de la tercera posición, los avileños le ganaron a los espirituanos 7-1 carreras; Vladimir García se llevó el triunfo apoyado por Maikel Folch; Raúl González aportó un cuadrangular.

Industriales mantuvo opciones y exhibió ambición, dominó a Las Tunas 10-3 improvisando con Héctor Ponce en función de abridor; en la ofensiva habanera destacó Stayler Hernández con su jonrón 19, para ampliar su liderazgo.

A Villa Clara la clasificación le ha demorado ante la entrega de Holguín, los Cachorros nororientales vencieron a los Azucareros 8-6 en extrainning; Ariel Sánchez conectó vuelacerca, y fue el éxito al aval de Rafael Sanchez.

