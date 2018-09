La pelota al día

La lluvia impidió el juego entre el líder Ciego de Ávila y Artemisa, que ha decaído en las últimas subseries; y también dejó como deuda el último choque entre Villa Clara y Matanzas.

Industriales resbaló ante Pinar del Río y bajó a la tercera plaza, los Vegueros triunfaron cuatro por tres; junto a los capitalinos se ubican Holguín y Santiago de Cuba, los Cachorros barrieron ocho por cero a Camagüey con jonrón de Yunior Paumier, y Carlos Santiesteban en la lomita.

Las Avispas continúan inspirados y vencieron seis por tres a Guantánamo, sexto éxito para Alberto Bicet apoyado en vuelacerca de Gelkis Jiménez; mientras que Sancti Spíritus dominó nueve por una a La Isla guiado por Yoen Socarrás.

Los Huracanes siguen batiendo, ganaron cuatro por dos a Cienfuegos con el séptimo salvamento de Alyanser Álvarez, líder en ese apartado; Granma y Las Tunas descansaron pues llevaban la delantera con el juego inaugural.

