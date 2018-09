La pelota al día

Este jueves Santiago de Cuba barrió a Pinar del Río con pizarra de siete carerras a una guiado por excelente labor de Danny Betancourt; mientras que Ciego de Ávila ganó a Sancti Spíritus nueve por seis con el sexto jonrón de Alfredo Fadraga.

Hoy comienzan las octavas subseries y los líderes villaclareños tendrán un buen desafío contra los espirituanos; los avileños jugarán contra los cienfuegueros, Industriales visita a Holguín, y los artemiseños buscarán frenar a los santiagueros que llevan seis victorias consecutivas.

Las Tunas pretende conquistas frente a Mayabeque, los piratas de la Isla pueden sentenciar el adiós de los monarcas granmenses, Guantánamo se medirá con Pinar del Río, y Camagüey versus Matanzas.

Jorge Alomá lidera el average ofensivo con 479, Yosvany Alarcón tiene siete jonrones, y Maikel Folch permite solo una carrera limpia por cada nueve entradas.

