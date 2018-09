La pelota al día

Villa Clara llegó a seis victorias consecutivas y tomó el liderazgo al ganar a Cienfuegos tres por dos con Yosbel Zulueta y Ronny Valdés en la lomita; Camagüey se desquitó ante Industriales con nocao de 16 a 4 con jonrón de Yosbel Pérez.

Guantánamo frenó a Artemisa tres carreras por dos guiados por los comandos de Frank Navarro; la puntería de Lixander Cruz y Keniel Ferraz llevó a Las Tunas sobre La Isla nueve por cinco.

Santiago de Cuba venció seis anotaciones por cinco a Pinar del Río en diez innings, mientras que hoy ambos recuperarán su deuda con el calendario, lo mismo que Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, afectados este miércoles por la lluvia.

Mayabeque barrió a Granma con pizarra de dos a una gracias a Javier Pedroso y Alyanser Álvarez; y Matanzas ya es un lamentable zombie al caer trece por cinco frente a Holguín, Geidi Soler aportó jonrón con bases llenas.



