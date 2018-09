La pelota al día

Industriales es líder en la Serie Nacional de Béisbol con 13 victorias y 6 fracasos, al superar 8 por 3 a Camagüey; Ciego de Ávila cayó tras perder ante Sancti Spíritus 5 a 2, ganó Javier Vázquez y Yaniesky Duardo salvó por quinta ocasión.

Villa Clara escolta a los Azules luego de par de éxitos sobre Cienfuegos, primero 4 a 1 guiados por Freddy Asiel, y después 11 por 3 con Robelio Carrillo en la lomita, jonronearon Ivailo Leiva y Julio Miranda.

En el campeonato beisbolero, Artemisa castigó 13 por 3 a Guantánamo, Dayán García y Lian Rodríguez batearon 2 cuadrangulares cada uno; Holguín recuperó su inercia ganadora y noqueó 11 por 1 a Matanzas, crédito para Rubén Rodríguez.

Las Tunas dominó 5 por 3 a La Isla en extrainnings; Granma sigue en crisis tras perder 9 por 2 ante Mayabeque; en tanto Pinar y Santiago postergaron debido a la lluvia.

