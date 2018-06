La pelota al día

La selección de Las Tunas mostró sus fortalezas y venció 9 carreras por 2 a la de la Isla de la Juventud, para igualar a un éxito la final de la Serie de Béisbol entre menores de 23 años.

Rodolfo Dí­az se apuntó la victoria con relevo de 5 innings y un tercio, en los cuales no le anotaron y apenas le batearon 3 jits; Yainel Zayas fue el perdedor tras sufrir 5 carreras, de ellas sólo 1 limpia.

En el ataque de los anfitriones tuneros sobresalieron Yunior Otero con 2 jits y par de impulsadas, Dailier Peña con 3 imparables y un remolque, junto a Manuel Ávila con una conexión efectiva para llevar otras 2 anotaciones a la pizarra.

Más de mil 200 personas disfrutaron el triunfo en el estadio Julio Antonio Mella, pero ahora los prospectos a Leñadores viajarán a Isla de la Juventud, donde ambos elencos buscarán subir al trono del Béisbol Sub-23.

