La Habana rojiblanca: El Atlético de Madrid llega a Cuba

Vamos a lograr que en Cuba haya más camisetas rojiblancas, enfundadas en valores como el esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia, resaltó en La Habana el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín.

Gil Marín precisó que su visita tiene como objetivo establecer un proyecto de colaboración entre ambas partes y crear una Academia del club colchonero en la Isla.

Señaló Gil que son testigos de un cambio en las nuevas generaciones respecto al fútbol; y agregó que en Cuba existe mucho talento, el cual puede ser desarrollado mediante una nueva metodología de trabajo relacionada con distintos niveles como el táctico y defensivo

El representante del Atlético agregó que, mediante la fundación del club, se pretende ofrecer condiciones a los atletas más jóvenes, desde la práctica, la motivación y el crecimiento individual, que lleva también a la evolución del equipo

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.