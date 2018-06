La Habana-Cayo Hueso: a remo sobre una tabla de surf

La atleta estadounidense Victoria Burguess se convirtió en la primera mujer en remar de pie sobre una tabla de surfing desde La Habana hasta Cayo Hueso, un trayecto que completó en 27 horas y 48 minutos.

El recorrido se inició desde el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, con un equipo de apoyo a bordo de un catamarán que ha acompañado a la mayoría de las personas que, nadando o remando, han decidido unir a la capital cubana con Cayo Hueso, en la Florida, como un gesto de amistad.

En la despedida a Victoria Burgess, de 34 años, José Miguel Díaz Escrich, Comodoro del Club Hemingway, le ratificó que las mujeres son capaces de alcanzar sus sueños independientemente de la edad.

Al respecto recordó la proeza de Diana Nyad, quien en 2013 cruzó a nado el estrecho de la Florida sin jaula de protección, cuando contaba con 64 años.

