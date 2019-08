La esgrima sigue de fiesta, y va por más

Lima, Perú. – El equipo masculino de Espada disputará hoy a las 6 de la tarde, hora de Cuba, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, cuando enfrente a la selección de Argentina.

Yunior Reytor, Reinier Henríquez y Luis Enrique Patterson, mostraron un excelente nivel en las semifinales, para ganar en espectacular duelo a los primos venezolanos Limardo, 43 toques por 42.

Fue un tenso combate en cada una de las rotaciones, y así ratificaron su evolución, que ya ha mostrado elevada calidad, principalmente tras el reinado en la lid continental del deporte, hace algunas semanas.

Los antillanos buscarán ahora llegar a lo cúspide panamericana; para la Esgrima cubana es la tercera medalla, muy superior a la actuación en Toronto 2015, cuando apenas ganaron 1 bronce.

