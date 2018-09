Karateca gana primera medalla

La campeona de los Centrocaribes de Barranquilla 2018, Cirelys Martínez, dio a Cuba su primera medalla en un torneo de kárate de la Serie Mundial, al ganar bronce en la modalidad de kumité en la lid efectuada en Chile.

Martínez, monarca en los 68 kilogramos en los pasados juegos regionales, logró la mejor actuación de un karateca de la Isla en un torneo de la Serie A (máximo nivel), en el mismo estreno de la nación en esos certámenes.

La alumna de Francisco García Almenares, ganó 4 combates y perdió 1; tras debutar con triunfo ante la brasileña Ana Melo, sufrió revés ante la china Li Gong, a la postre ganadora del título; en el repechaje, sin embargo, se impuso.

Estoy muy feliz con este resultado. Me demuestra que voy por buen camino y que puedo cumplir mi meta de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo la karateca a través de la red social Facebook.

