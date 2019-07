Lima, Perú. – Los cubanos participaron este jueves en 3 de los 5 deportes activos en la segunda fecha de los Juegos Panamericanos de Lima, con resultados positivos en Balonmano, Softbol y Voleibol de Playa.

Las balonmanistas protagonizaron lo más trascendental, su primera victoria luego del revés inicial ante el favorito Brasil; ahora dominaron a sus mayores rivales por la clasificación, las boricuas, 27 goles por 24.

El partido transcurrió con alta tensión hasta tres minutos antes del final; las cubanas estuvieron debajo en gran parte del choque y enfrentando un ataque de una mujer más, ya que las puertorriqueñas utilizan transiciones ofensivas sin portera.

Luego de iniciar el partido con las jugadoras del banco, tres regulares asumieron el protagonismo en la cosecha ofensiva, Yunisleidys Camejo, Gleinys Reyes y Lorena Téllez, todas con 4 goles; parece despejado su camino a semifinales.

El plantel masculino de softbol inició su agenda ante el único rival débil, Perú, al que castigaron 15 anotaciones por cero, nocao en 4 entradas.

Los cubanos brindaron una buena exhibición pues los lanzadores Alain Román y Gusber Plutín no permitieron jits a los anfitriones; en el ataque sobresalió Yesander Rodríguez con un jonrón entre sus 2 imparables.

Y en el Voleibol de playa la dupla femenina aseguró boleto a los cuartos de final, Leila Martínez y Maylén Delis cumplieron pronósticos al dominar a la pareja de El Salvador, pero con susto tras caer en el set inicial.

Holgado fue el éxito de los hombres en las arenas de la Costa Verde de San Miguel; Sergio González y Luis Enrique Reyes vencieron 2 por cero a los representantes de Costa Rica; en resumen: un jueves de victorias cubanas en los Panamericanos.

