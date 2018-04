Judoca cubano se despide y el Grand Prix continúa

Antalya, Turquía.- El cubano Osneil Solís se despidió temprano del Grand Prix de judo de Antalya, Turquía, al perder en su primer combate de los 66 kilogramos ante el georgiano Bragati Miniashvili, quien finalmente se coronó campeón de la división.

Miniashvili marcó el Wazari ganador en un combate en el que ambos fueron penalizados con un Shido, para el georgiano, una muy buena competencia, ya que venció a los otros cuatro rivales por Ippon, a uno de ellos con pizarra de 3 Shidos por 2.

Cuba no tendrá representante mañana en los 63 y 70 rama femenina, ni en 73 y 81 kilos del sector varonil, mientras que el domingo, última jornada del torneo, estará en acción con Asley González, José Armenteros y Andy Granda.

González, Armenteros y Granda debutarán frente al iraquí Shihab Alquraishi, el uzbeco Erbol Rustamov y el turco Kadir Bingol.

