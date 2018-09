Judoca cubana abre accionar por Cuba en Mundial de Judo

Melissa Hurtado abrirá las acciones por Cuba en la primera jornada del torneo individual del Campeonato Mundial de Judo, previsto para efectuarse hasta el próximo día 27 en Bakú, Azerbaiyán.

Según el sitio web del certamen, que reparte puntos para el ranking del orbe, la cubana Hurtado debutará en la pool A de la división de 44 kilogramos ante la estadounidense Katelyn Jarrel, en busca de una buena actuación como regalo a quien fue su entrenador, el profesor Ronaldo Veitía.

Veitía, multilaureado preparador del equipo nacional femenino por más de 30 años, fue exaltado este martes en la ciudad azerbaiyana al Salón de la Fama junto a otros 18 grandes de siete países de este arte marcial.

El destacado adiestrador, natural del municipio habanero de Santa María del Rosario, ahora comparte ese honor con otros dos cubanos, Héctor Rodríguez y Driulis González.

