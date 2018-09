Judo cubano se va en blanco en la apertura de Bakú

Cuba debutó sin medalla en la primera jornada del torneo individual del Campeonato Mundial de judo de Bakú, Azerbaiyán, al perder Melissa Hurtado ante la mongola Urantsetseg Munkhbat, en su tercer combate de los 48 kilogramos.

Según el sitio web del certamen, Hurtado cayó por Ippón frente a Munkhbat, campeona del orbe en Río de Janeiro 2013 y Budapest 2017, luego de vencer por Wazari e Ippón contra la estadounidense Katelyn Jarrell y la marroquí Chaime Eddinari.

La medalla de oro de los 48 kilos fue para la ucraniana Daria Bilodid, mientras la japonesa Funa Tonaki mereció la plata, y las de bronce, la kazaja Otgontsetseg Galbadrakh y la argentina Paula Pareto.

Entre los hombres, mañana, combatirá Osniel Solís, en los 66 kilos, y su primer rival será el iraquí Mohammed Alsaedi, en la pool A.

