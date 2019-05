José Ángel Cobas gana primera pelea para Cuba en Mundial de Taekwando

José Ángel Cobas logró hoy la primera victoria en la modesta participación cubana en el Campeonato Mundial de Taekwando, con sede en Manchester, Gran Bretaña.

El habanero dominó 13 por 10 al eslovaco David Sajko; en el inicio del tercer asalto de pelea sacó ventaja de 6 puntos, y aunque el europeo logró recortar, Cobas mostró buena táctica para sumar los créditos del triunfo.

El sorteo y la escasa posición en el ranking debido a la poca asistencia a torneos internacionales, sentenciaron el próximo combate de Cobas frente al azerí Milad Beigi, vigente campeón mundial, ante quien perdió 17 por 4.

Arlettys Acosta despidió la pobre actuación de las representantes femeninas al caer 5 por 3 ante la iraní Kimia Hemati, subcampeona olímpica de la juventud el pasado año; mañana cierra la actuación cubana mediante Rafael Alba.

