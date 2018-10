Jornada sin derrota para Cuba en Olimpiada de Ajedrez

Este martes se desarrolló la octava ronda en la Olimpiada de Ajedrez, con sede en Georgia, donde la selección femenina de Cuba dividió ante la de Vietnam, mientras que la masculina dominó a la de Zimbabwe.

Las mujeres lograron un buen empate con las vietnamitas, superiores en tres escaños del ránking, gracias a una excelente victoria de Lisandra Ordaz en el primer tablero, con armisticios de Maritza Arribas y Lisandra Llaudy, pero Yaniet Marrero cayó en la segunda mesa.

Por su parte, los cubanos ganaron 3, 5 puntos por 0, 5 al débil plantel de Zimbabwe, con éxitos de Yuri González, Omar Almeida y Yasser Quesada, aunque no salió bien Yusnel Bacallao, con un armisticio en la primera trinchera.

Mañana, las mujeres, ubicadas en el puesto 21, enfrentarán a las argentinas; y los hombres, que avanzaron hasta el 54, al elenco de Indonesia.

