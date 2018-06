Jornada de semifinales en Copa de Fútbol Sala

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Los planteles de Industriales, Pinar del Río, Granma y La Habana ratificaron su condición de favoritos y avanzaron este jueves a las semifinales de la Copa Jorge Gelabert de Fútbol Sala que se realiza en la Sala Kid Chocolate, de la capital.

Apoyado en 3 goles de Roberto Ortega, Pinar del Río se impuso 5-4 sobre los Juveniles y concluyó al frente de la llave A; mientras que a La Habana le bastó un empate 3-3 ante Vasco Navarro para terminar segundos.

En el grupo B, Industriales continuó su paso arrollador al vencer a Olimpiakos 4-0, actuación perfecta en la etapa clasificatoria; Granma aprovechó las carencias técnicas de Isla de la Juventud y accedió a la fase élite por goleada de 7-0.

Hoy en semifinales los pinareños buscarán consolidar su ascenso ante habituales medallistas nacionales como los granmenses; después chocarán las potentes selecciones de La Habana e Industriales.

Calendario de semifinales y final:

29 de junio

Del al quinto octavo

Juveniles vs Isla de la Juventud (2:00 PM)

Olimpiakos vs Vasco Navarro (3:00 PM)

Semifinales

Pinar del Río vs Granma (4:00 PM)

La Habana vs Industriales (5:00 PM)

30 de junio

Discusión del séptimo lugar (3:00 PM)

Discusión del quinto lugar (4:00 PM)

Discusión medalla de bronce (5:00 PM)

Discusión medalla de oro (6:00)

