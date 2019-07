Jornada para debut y sentencia en el balonmano

Lima, Perú. – Sobre las 2 de la tarde, en Cuba, inicia su calendario la selección masculina de balonmano, con un durísimo reto frente al plantel de Chile en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Mucho se ha hablado sobre el ascenso de los antillanos, sumado al regreso de 4 hombres emigrados algunos años atrás, y el equipo es más fuerte, pero ni ellos mismo saben ahora lo que son capaces de hacer.

Los chilenos se marcharon del Campeonato Mundial de este año con par de éxitos y tres reveses, en un grupo eliminatorio donde se las vieron con Dinamarca y Noruega, campeón y subtitular, respectivamente.

Por tanto, los suramericanos llegan con fogueo de altísimo nivel, con variantes tácticas y técnicas que burlan defensas fuertes, y así mismo un muro consolidado para blindarse ante la ofensiva cubana; será un partido tenso y espectacular que definirá desde ya el acceso a las medallas.

