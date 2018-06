Jornada de definiciones en Mundial de Fútbol

La Habana, Cuba. – El calendario del Mundial de Fútbol con sede en varias ciudades rusas llegó este domingo a su mitad con interesantes desenlaces, entre la goleada de 6-1 con que Inglaterra venció a la debutante Panamá para asegurar su clasificación a los octavos de final desde el grupo G del torneo.

Además de completar los boletos de la llave, el partido sirvió para que el inglés Harry Kane anotara en 3 veces y se consolidara como el máximo artillero con 5 perforaciones en el torneo, una más que las firmadas por el portugués Cristiano Ronaldo y el belga Lukaku.

En la llave H una intensa Colombia extendió su permanencia en el torneo después de eliminar a Polonia con un favorable 3-cero, definido por las excelentes dianas de Jerry Mina, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado.

El desenlace puso a los colombianos con 3 puntos por detrás de Japón y Senegal, que horas antes sellaron con un empate a 2 goles su cruce particular.

El ordenamiento del grupo A y la definición de los clasificados de la llave B dependerán de los desenlaces de este lunes en la cita mundialista de Rusia, que a partir de ahora promete emocionantes jornadas.

Para evitar especulaciones, desde las 10:00 de la mañana en Cuba, se disputarán los partidos del apartado A, con los anfitriones peleándole el primer lugar a los uruguayos en Sanara y Egipto y Arabia Saudita disputando un cruce de consuelo en Volgogrado.

Más en juego habrá desde las 02:00 de la tarde en el segmento B, pues tanto necesita España de un triunfo sobre el eliminado Marruecos en Kaliningrado, como Portugal la victoria en Saranks frente a Irán, que todavía conserva algunas opciones.

Hasta ahora todos los pulsos del Mundial han tenido al menos un gol, el promedio anda por más de 2 dianas y media por choque, y apenas 6 selecciones están seguras en octavos de final.

