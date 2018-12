Jonrón de cubano nivela su equipo en cima de pelota nicaragüense

Un jonrón del cubano Víctor Muñoz en el fondo del inning 11 dejó tendido a León, y los Indios del Bóer amanecieron hoy compartiendo la punta del béisbol profesional nicaragüense.

La conexión de Muñoz, su tercero de la campaña y por encima de la cerca del jardín central, rompió un empate a una carrera que persistía desde la quinta entrada.

El toletazo cuajó ante un envío del ex lanzador de Grandes Ligas Vicente Padilla, el segundo mejor representante de Nicaragua en el circuito estadounidense, el relevista Jorge Bucardo se apuntó su tercer éxito de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense, mientas Padilla, quien archivaba tres rescates, sufrió el primer descalabro.

De manera que Indios y Leones están abrazados en el liderato con tres juegos de diferencia sobre Gigantes y Tigres, en la jornada de este miércoles se repiten los duelos de la jornada anterior.

