Isla de la Juventud a un paso de ganar Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23

Nueva Gerona, Cuba. – El equipo de Isla de la Juventud derrotó 3 carreras por una a Las Tunas, y se puso a un paso de obtener el cetro, en la V Serie Nacional de Béisbol Sub-23.

El comjunto del mentor Dioel Reyes contó con la efectiva labor monticular de su abridor y ganador Miguel Ángel Lastra, así como del cerrador Raúl Guilarte, para detener a la ofensiva tunera y alzarse con el éxito en el tercer partido del play off.

Lastra tiró 8 entradas al ritmo de 10 ponches, con apenas 4 hits permitidos, para alzarse con su séptimo triunfo de la temporada y tres fracasos, mientras Guilarte conseguía su décimo tercer punto por juego salvado, líder en ese importante departamento.

Las palmas a la ofensiva para el antesalista Luis Ángel Rojas, con 3 indiscutibles, incluyendo un doblete y una carrera impulsada, mientras la derrota fue al aval del tunero Ángel Sánchez.

