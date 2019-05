Invictas duplas playeras cubanas en arenas de Varadero

Las duplas anfitrionas de Cuba que participan en la cuarta parada del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) de voleibol de playa siguen invictas, al vencer los partidos de cierre de la fase de grupos del torneo, con sede en Varadero.

Los dúos de Leila Martínez-Maylen Delís, Sergio González-Luis Enrique Reyes, Yanisleidis Sánchez-Lidiannis Benítez, y Yosvany Delgado-Karell Peña mantienen actuaciones perfectas, en espera de los partidos de esta tarde-noche.

La otra pareja principal de la mayor de las Antillas, González y Reyes del grupo (A), ganó en la mañana y le queda pendiente otro encuentro para la tarde-noche ante el binomio nicaragüense de More y López.

En las próximas horas se completarán los partidos de cierre de la etapa de grupos, los que definirán los pareos de cuartos de finales, en pos de seguir camino a las semifinales y las discusiones de medallas de este domingo.

