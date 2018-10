Inician sesiones de concurso de fotografía submarina

Los participantes en el Concurso Internacional de Fotografía Subacuática Fotosub-2018 comienzan las sesiones de buceo de ese certamen, que transcurrirá en aguas costeras de Cienfuegos hasta el domingo próximo.

La cita, en la que participan 49 deportistas de Canadá, Argentina, México, Chile, España y Cuba, tiene entre sus objetivos potenciar la observación de los fondos marinos y la protección del medio ambiente, afirman sus organizadores.

El concurso internacional Fotosub comenzó este miércoles con el consejillo técnico y la inauguración oficial fue en el Hotel Faro Luna de la costa centro-sur de Cienfuegos.

En esa oportunidad el comité organizador trasladó el escenario del concurso, habitualmente en aguas de Cayo Largo del Sur, hacia las costas cienfuegueras con el fin de diversificar los lugares y posibilitar a los participantes una variedad en los fondos marinos.

