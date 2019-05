Inician los máximos duelos del baloncesto en Cuba

La Habana, Cuba. – Con la esperanza de brindar espectáculo público, inician hoy las finales en las Ligas Superiores de Baloncesto para ambos sexos, en las que reinarán los planteles que sumen tres victorias.

Los campeones de Villa Clara visitan al equipo de Artemisa en su nueva sede del Coliseo de la Ciudad Deportiva, en La Habana, donde buscarán al menos un triunfo en dos presentaciones para viajar cómodos a la Sala Amistad de Santa Clara para reanudar las acciones el martes.

Durante la clasificación los villaclareños le ganaron 3 de 4 juegos a los artemiseños, y aunque salen favoritos, debe ser alta la exigencia de los occidentales, inspirados al llegar por primera vez a esta fase.

A la par inicia en Guantánamo la final entre mujeres, aquí las capitalinas buscarán llegar a lo más alto del podio en su duelo ante las orientales, las únicas capaces de vencerles este año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.