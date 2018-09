Inicia Liga de Fútbol femenino

Los estadios Pedro Marrero y La Polar, en esta capital, serán sedes de la III Liga Cubana de fútbol femenino, que comenzará a partir del 24 de septiembre, informó la Asociación de Fútbol de Cuba.

El certamen tendrá participantes de las provincias de Artemisa, Villa Clara, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba, además de las anfitrionas habaneras, y se jugará por el sistema de todos contra todos a una vuelta.

Terminada la fase clasificatoria, se realizarán dos cruces semifinales entre primero y cuarto lugar, así como entre segundo y tercero; las escuadras ganadoras irán por el oro, y las perdedoras por el bronce, en partidos a disputarse el 7 de octubre.

La Asociación de Fútbol de Cuba, indicó también que se efectuarán 3 partidos diarios, uno en la cancha del Marrero, actual sede de las selecciones nacionales de la Isla, y 2 en el césped sintético de La Polar.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.