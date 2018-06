Inglaterra avanza con goleada en el mundial

La selección inglesa apenas sudó para certificar su avance a la segunda ronda del Mundial de Fútbol con sede en varias ciudades rusas, al golear por 6-1 a la debutante Panamá en partido correspondiente al grupo G del torneo.

La superioridad de los europeos se hizo evidente desde los primeros compases del choque, que llegó al descanso con diferencia de 5 goles, dos de ellos firmados por Harry Kane desde el manchón penal.

El delantero inglés anotó otro gol en el segundo tiempo para convertirse en el máximo artillero en el torno con cinco perforaciones, mientras que los panameños aseguraron despedirse de la cita con al menos la diana del veterano Felipe Baloy.

La jornada incluye además los interesantes duelo de la llave H entre Japón y Senegal en Ekaterinburgo, y de Polonia y Colombia en Kazan, este último con la posibilidad de que uno de ellos se despida de la cita.

