Industriales y Villa Clara siguen luchando pasaje directo

La Habana, Cuba. – Industriales noqueó 10 carreras por cero a Santiago de Cuba, éxito para Bryan Chip con jonrón de Alexander Malleta, para así aumentar sus opciones de clasificación directa a la segunda fase.

Otro con probabilidades es Villa Clara que dividió frente a Camagüey, los del centro ganaron por la vía rápida 11 a cero guiados por Freddy Asiel Álvarez, pero antes cayeron 7 por cero, anulados frente a Dariel Góngora, con vuelacerca de Leonel Moa.

Ciego de Ávila sentenció su liderazgo y complicó la fórmula de Artemisa en busca de llegar al repechaje; los avileños vencieron 3 a 2 comandados por Leomil González desde la lomita, y por Raúl González a la ofensiva, autor de un cuadrangular.

El choque entre la Isla de la Juventud y Matanzas continuó sellado, los isleños buscarán hoy un éxito que les brinde aliento; mientras que el suspenso continúa alrededor del partido Mayabeque-Pinar del Río, que pudiera llevarse a un terreno neutral.

