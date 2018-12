Industriales se impone en un juego de rompe corazones

Los azules de la capital remontaron en el Latinoamericano un desafío que perdían 6-0 en el cuarto capítulo, ante los Gallos de Sancti Spíritus, y se impusieron finalmente 7-6 en un juego de rompe corazones.

Juan Carlos Torriente conectó el hit decisivo del choque en la novena entrada, para de esta manera sostener las aspiraciones de la tropa de Rey Vicente Anglada, de incluirse en el cuarteto vanguardista en la contienda beisbolera.

Por su parte, Ciego de Ávila logró una importante victoria en predios del estadio Calixto García, de la ciudad de Holguín, y preservaron la diferencia sobre su más cercano perseguidor en la pugna clasificatoria de la 58 Serie Nacional de Béisbol.

En tanto, los Azucareros de Villa Clara vapulearon en el parque Julio Antonio Mella a Las Tunas con pizarra de 11-2, y ascendieron al segundo puesto en la tabla de posiciones.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.