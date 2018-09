Industriales logra remontada frente a Villa Cl;ara

La Habana, Cuba. – Industriales castigó a los relevistas de Villa Clara, a falta de un out los Azules marcaron 3 carreras para remontar 6 a 5 y levantar el bullicio en el estadio Latinoamericano y Stayler Hernández pegó cuadrangular.

Artemisa sigue con buen paso tras vencer a Las Tunas 6 anotaciones por 3 gracias al dominio de Michael Ortiz e Israel Sánchez en el box; Matanzas ganó 8 por 3 a Ciego de Ávila con jonrones de Yasiel Santoya y Lázaro Herrera.

Santiago de Cuba continúa sumando y derrotó 6 anotaciones por 3 a Camagüey liderado por Danny Betancourt en la lomita; mientras que Guantánamo frenó 7 por 4 a Holguín con Luis Enrique Castillo y Yeudys Reyes en el box.

Sancti Spíritus triunfó 5 carreras por 3 sobre Cienfuegos mediante Yamichel Pérez y Noelvis Hernández; Mayabeque lo hizo 5 por 2frente a la Isla de la Juventud incluyendo el sexto vuelacerca de Pedro León; y Pinar del Río venció a Granma 4 por 3.

