Industriales gana y sigue soñando

La Habana, Cuba. – Villa Clara ganó a Las Tunas 11 carreras por 2 y avanzó a la segunda plaza en la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol; Misael Villa logró una salida de calidad con labor en los nueve innings; a la ofensiva resaltó José Carlos Rodríguez gracias a un jonrón con bases llenas.

Ciego de Ávila afectó la utopía matemática de Holguíns, al dominarlo 6 carreras a una con Lázaro Blanco en la lomita para mostrar solidez en la frontera; perdió Yosimar Cousín.

Los Industriales de la capital siguen con opciones tras remontar frente a Sancti Spíritus y dejarlo al campo 7 anotaciones por 6; Juan Carlos Torriente bateó tres jits entre ellos el decisivo en el último capítulo; el crédito fue al aval de Andy Rodríguez.

Las Tunas lidera con 32 victorias, 28 suma Villa Clara, una menos tiene Sancti Spíritus en el tercer lugar; Ciego de Ávila acumula 25 triunfos y ventaja de uno sobre Industriales; a Holguín le queda la inercia individual.

