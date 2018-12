Industriales gana y sigue aspirando

La Habana, Cuba. – En la jornada de este martes mucho pudo definirse en la lucha clasificatoria, pero los deseos de supervivencia extendieron el suspenso en la Serie Nacional de Béisbol y regresaron las expectativas en pos de un cierre con inmensa tensión.

Industriales tomó aliento, venció a Las Tunas en extrainning con pizarra de 7 carreras a 3; victoria para Andy Rodríguez y salvamento de Yandi Molina, jóvenes que siguen mostrando crecimiento; no obstante los tuneros serán los primeros en pedir refuerzos al estar consolidados en la punta de la tabla.

Sancti Spíritus regresó a la tercera posición al derrotar a Ciego de Ávila 11 carreras por 5, y aseguró el dominio en sus choques particulares, que pudiera favorecerle en caso de empate al final del calendario eliminatorio.

Villa Clara no tiene presión en el segundo lugar, pero aun no asegura esa plaza tras el revés de 10 anotaciones por 2 frente a Holguín; Wilson Paredes logró su décimo triunfo y Freddy Asiel Álvarez se marchó con la pérdida.

Después de estos resultados Las Tunas es el líder, seguida por Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, mientras Industriales está a juego y medio de la línea clasificatoria y Holguín sigue en el fondo de la tabla.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.